МВФ заявляет о синхронном замедлении роста в мировой экономике. В 2019 году фонд ожидает замедление роста в 90% стран мира. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, выступая на мероприятии, посвященном годовому собранию управляющих фонда, которое пройдет через неделю.

Она также анонсировала публикацию на следующей неделе октябрьского отчета МВФ о состоянии мировой экономики. В нем будут понижены оценки роста мировой экономики на 2019-20 годы.

«На следующей неделе мы опубликуем «Перспективы развития мировой экономики», где будут изложены наши прогнозы на 2019 и 2020 годы, пересмотренные в сторону снижения», — заявила Кристалина Георгиева.

Она отметила, что хотя в США и Германии безработица находится на исторически низких уровнях, в развитых странах, особенно в зоне евро, происходит ослабление экономической активности. Замедление еще сильнее выражено в Индии и Бразилии. Снижается рост в Китае.

В 40 странах на фоне общего замедления темпы роста ВВП будут выше 5%, в том числе в 19 государствах субсахарской Африки.

Среди причин замедления Кристалина Георгиева назвала то, что рост мировой торговли практически остановился. Напряженность в торговой сфере ослабила активность в промышленности и инвестициях. Существует риск, что негативное влияние распространится на услуги и потребление.

Кристалина Георгиева предупредила, что даже в случае ускорения роста в следующем году нынешие разломы могут иметь последствия на протяжении поколения. Она имеет в виду «разорванные цепочки поставок, изолированные сектора торговли, «цифровую берлинскую стену», которая заставляет страны выбирать между системами технологий».

МВФ оценивает потери мирового ВВП из-за торговых споров в прошлом году более чем в 150 млрд долларов, в этом — более чем в 300, а в следующем они могут превысить 700 млрд долларов, что составляет 0,8% мирового ВВП.

Кристалина Георгиева призвала найти долговременной решение торговой проблемы, так как в торговой войне проигрывают все.

«Странам необходимо реагировать на законные опасения, связанные с их торговой практикой. Это означает решение проблем субсидий, а также прав интеллектуальной собственности и передачи технологий. Нам также необходима более современная глобальная система торговли, в частности, для раскрытия полного потенциала услуг и электронной коммерции. Каждая страна должна делать больше, чтобы помочь сообществам, пострадавшим от потрясений, связанных с технологией и торговлей», — сказала она.

Среди долгосрочных мер Кристалина Георгиева назвала мудрое применение денежно-кредитной политики и повышение финансовой стабильности, применение фискальных инструментов для решения текущих задач, проведение структурных реформ, а также международное сотрудничество.