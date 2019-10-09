Пресс-секретарь главуправления по идеологической работе Министерства обороны Беларуси Владимир Макаров во время инстаграм-стрима сегодня, 8 октября 2019 года, рассказал, что с начала года в белорусской армии случилось три суицида. Все погибшие были контрактниками.

Представитель Минобороны Беларуси пояснил, что причиной данных трагических случаев стали личные обстоятельства.

Макаров не стал подробно рассказывать обо всех случаях, сообщив лишь, что у одного из погибших была сложная ситуация в семье и большие долги в банках.

Пресс-секретарь: «27-летний мужик — ну кто мог над ним издеваться?».

Он отметил, что в сравнении с девяностыми годами таких инцидентов стало значительно меньше: в частности, к примеру, в 1995 году в армии было 42 суицида.