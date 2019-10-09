Стало известно, когда президент Беларуси Александр Лукашенко посетит ЕС с официальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена, визит состоится 12 ноября. Подробности не уточняются.

Напомним, вчера глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что в скором времени Лукашенко совершит визит в ЕС, однако дату и страну не назвал.

Следует отметить, что Лукашенко в Австрию сначала пригласил Себастьян Курц (в бытность канцлером), затем приглашение повторил Ван дер Беллен.

После снятия санкций в 2016 году белорусского президента неоднократно приглашали в страны ЕС на мероприятия, но он не приезжал. Беларусь представляли дипломаты различного уровня.