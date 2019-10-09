Президент Беларуси Александр Лукашенко 10-11 октября совершит рабочий визит в Туркменистан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В повестку дня саммита входят вопросы, касающиеся развития взаимодействия в интеграционном объединении, включая сферу стратегического экономического сотрудничества, взаимодействие в правоохранительной и военной областях, борьбу с терроризмом и экстремизмом.

Ожидается также принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Александр Лукашенко на полях саммита традиционно проведет серию переговоров со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.