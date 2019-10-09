Как в сюжете боевика — пьяного россиянина в Молодечно задерживали со стрельбой

Сообщение о нетрезвом водителе, который совершил ДТП и пытался скрыться, в милицию поступило вечером 6 октября. Инцидент произошел на улице Великий Гостинец. Подробности МЛЫН.BY сообщили в Молодечненском РОВД.

По информации 32-летнего заявителя, водитель автомобиля Toyota с улицы Дроздовича двигался в направлении деревни Носилово, агрессивно маневрировал, петляя по проезжей части из стороны в сторону.

Заметили авто с российскими номерами сотрудники милиции на автодороге Молодечно — Сморгонь. Иномарка, выезжая на встречную полосу, создавала реальную угрозу другим участникам дорожного движения. Правоохранители проследовали за автомобилем в деревню Асаново, куда свернул водитель. На улице Новой сотрудники милиции, а также заявитель, преследовавший нарушителя на личном авто, блокировали «Тойоту». На неоднократные требования выйти из машины водитель не реагировал. После чего мужчина, снова пытаясь скрыться, столкнулся со стоящим позади служебным автомобилем и едва не наехал на инспектора Госавтоинспекции. В результате для остановки транспортного средства было принято решение использовать табельное оружие.

После повреждения прицельными выстрелами двух колес водитель Toyota продолжил движение в сторону Молодечно. Проехав около 4 км, в деревне Носилово он съехал в кювет и пытался скрыться с места происшествия, но мужчину с явными признаками алкогольного опьянения задержали. От медицинского освидетельствования он отказался.

Автомобилем управлял гражданин РФ 1977 года рождения. У мужчины при себе было обнаружено два российских паспорта и два водительских удостоверения.

В отношении 42-летнего фигуранта составлено 7 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП, а также неповиновение законному требованию сотрудников милиции. Иномарку поместили на штрафстоянку.

Фото: УВД Миноблисполкома