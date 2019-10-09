В случае мелкого ДТП водители могут оформить европротокол и не вызывать ГАИ. При каких условиях это можно сделать и как правильно заполнить бланк?

С 1 сентября лимит страхового возмещения при оформлении ДТП по европротоколу увеличен с 400 до 800 евро.

Однако далеко не все водители знают, в каких случаях можно прибегнуть к оформлению ДТП без ГАИ, а в каких случаях вызывать ГАИ обязательно, пишут Belnovosti.by.

Оформить ДТП по европротоколу можно только в том, случае, если одновременно соблюдены следующие условия:

— Вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается в размере до 800 евро;

— В результате ДТП вред был причинён только автомобилям, пострадавших среди людей нет;

— В момент ДТП водители были трезвы и не имеют претензий друг к другу по поводу их состояния;

— Водители, попавшие в ДТП, имеют водительские права соответствующей категории;

— У обоих участников ДТП имеются действующие страховки;

— Водители осмотрели повреждения на автомобилях и не имеют разногласий по этому поводу;

— Один из водителей признаёт себя виновником аварии;

— В ДТП участвовали только два автомобиля.

После того, как водители убедились, что все условия соблюдены, можно приступать к оформлению ДТП. Для этого оба водителя должны заполнить бланки.

Если при заполнении бланков возникают какие-либо вопросы, участники ДТП могут обратиться в колл-центр по оформлению ДТП без вызова сотрудников ГАИ.

Единый номер колл-центра – 140. Служба работает круглосуточно. Звонить можно с мобильных и стационарных телефонов.

В каком случае оформить ДТП по европротоколу не получится?

— Если в ДТП участвовали три и более автомобиля;

— Если в результате аварии был повреждён светофор, столб или другой объект;

— Если никто из водителей не хочет признавать свою вину;

— Если один из водителей пьян либо у него отсутствует страховка или водительские права.

Порядок действий при оформлении ДТП по европротоколу

В первую очередь нужно остановиться и выставить знак аварийной остановки.

Затем нужно осмотреть все следы и детали ДТП и вместе с другим участником ДТП оценить повреждения автомобилей и прийти к согласию по этому вопросу.

После этого можно приступить к заполнению бланков.

По возможности нужно собрать максимум доказательной информации о ДТП: сделать фото или снять видео, где будут видны все повреждения и расположение автомобилей на дороге.

Если имеется видеорегистратор, запись можно также сохранить для доказательной базы.

Важно! Протокол должен быть заполнен верно, без ошибок. Пустые графы оставлять нельзя – в них нужно поставить прочерки, либо букву Z.

Закончив оформление ДТП, оба участника могут покинуть место происшествия.