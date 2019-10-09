Генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси стала компания «Дана Холдингз». Соответствующее соглашение в Минске заключили исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко и председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич, сообщает БЕЛТА.

«Сотрудничество НОК Беларуси и «Дана Холдингз» будет взаимовыгодным. Компания хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих социальных акциях, в том числе и спортивных. Уверены, вместе мы можем реализовать многие проекты по поддержке белорусского спорта и развитию олимпийского движения», — прокомментировал заключение договора о сотрудничестве двух организаций Виктор Лукашенко.

Как отметил председатель совета директоров «Дана Холдингз» Вибор Мулич, для компании большая честь стать генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси и поддержать развитие белорусского спорта.