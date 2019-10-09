Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в январе 2020 года. Об этом заявил генеральный директор станции Михаил Филимонов сегодня во время пресс-тура зарубежных СМИ на БелАЭС, передает БЕЛТА.

«Мы сейчас находимся на этапе согласованного графика готовности к циркпромывке. Впереди у нас физпуск, который ожидается в районе января, конкретная дата будет зависеть от пусковых операций. Дальше включение в сеть», — пояснил Михаил Филимонов.

Отвечая на вопрос о сроках завоза ядерного топлива на первом блоке, гендиректор станции сказал: «К концу 2019 года мы планируем выйти на этот этап».

Директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович добавил, что конкретная дата физпуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции. «Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска. — Прим. БЕЛТА). Безопасность — в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было мы не можем», — подчеркнул он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).-0-

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