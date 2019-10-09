Первыми утвердят проект соглашения министры иностранных дел стран Европейского союза, рассматриваться документ будет без дополнительного обсуждения.

Европейский союз внес на утверждение проект визового соглашения с Беларусью, соответствующая информация размещена в повестке заседания подготовительного органа Совета ЕС, передает Sputnik.by.

Беларусь и Евросоюз завершили подготовку проекта соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии. После подписания документов шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро, также будет упрощен ряд условий их получения.

В среду в повестку заседания подготовительного органа Совета ЕС был включен проект документа. «Решение Совета о подписании соглашения об упрощении визового режима с Беларусью, принятие», — говорится в нем.

Подготовительный орган обеспечит рабочие документы для встречи министров — членов Совета ЕС.

Фигурирует соглашение в списке технических вопросов, не требующих дополнительного обсуждения.

Вступит в силу визовое соглашение через два месяца после принятия обеими сторонами. Напомним, что с февраля Евросоюз увеличивает консульский сбор для граждан третьих стран до 80 евро и, если соглашение между Минском и Брюсселем к тому моменту не успеет вступить в силу, гражданам некоторое время придется платить за визы по повышенной ставке.