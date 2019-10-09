Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» удостоился главной награды премии Živa Award 2019, учрежденной международным фондом «Форум славянских культур», сообщили БЕЛТА в мемориальном комплексе.

Церемония вручения наград состоялась в городе Бар (Черногория). Номинантами премии были 25 музеев из Беларуси, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии и Чехии. Единственным представителем нашей страны была «Брестская крепость-герой». На протяжении года члены жюри — 13 музейных экспертов из славянских стран и Европейской музейной академии — посетили всех соискателейи и 4 октября огласили свое решение. Лауреатами Živa Award стали брестчане (в номинации «Лучший славянский объект наследия») и их питерские коллеги из Государственного музея политической истории (в номинации «Лучший славянский музей»).

«Думаю, это важное событие. На международном уровне культурное сообщество признало значимость нашего мемориального комплекса в деле сохранения исторической памяти защитников родины. Награда престижная. Она дает возможность белорусским музеям заявить о себе на международной арене. Мы достаточно хорошо смотримся, наши экспозиции интересны зарубежным посетителям», — отметил директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Фонд «Форум славянских культур» учредил премию Živa Award в 2012 году. Ее номинантами становились 117 учреждений культуры из 13 стран.