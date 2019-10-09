На испанском канале Antena3 стартовал новый сезон телепроекта «Голос. Дети». На этап «слепых прослушиваний» пришла участница белорусской тин-группы Monkey Tops Руслана Панчишина.

Девочка спела «It’s A Man’s World» и развернула своим исполнением к себе кресла двух членов жюри, сообщает Interfax.by. Руслана в качестве наставника выбрала Росарио Флорес, испанскую певицу и двукратную обладательницу латинской премии Грэмми.

В этом году Руслана Панчишина, воспитанница центра искусств «Арт-Платформа», в составе группы Monkey Tops заняла 3-е место в финале Национального Отбора на Детское Евровидение. Профессиональное жюри поставило группе высший балл.