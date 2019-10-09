Директор офиса по делам Восточной Европы Госдепартамента США Брэд Фреден встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко для обсуждения шагов по восстановлению дипломатического присутствия.

По информации пресс-службы американской дипмиссии в Беларуси, в ходе прошедшей встречи стороны обсудили шаги для обмена послами.

Представитель Госдепа прибыл в белорусскую столицу для участия в международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», которая проходит в Минске.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Беларусь 17-18 сентября.

Он встретился с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД страны Владимиром Макеем.

По итогам встречи представитель Госдепа заявил о намерении Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.

Позднее в МИДе страны подтвердили, что вопрос о возвращении послов в настоящее время находится в технической плоскости.

При этом процедуры обмена главами диппредставительств займут некоторое время.

Предположительно, как писали СМИ, в лучшем случае посол США приедет работать в Беларусь весной. Однако не исключено, что процедура займет и больше времени.