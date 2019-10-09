18-летний житель посёлка Речица Столинского района в состоянии алкогольного опьянения бросил петарду в салон проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошёл 8 сентября 2019 года. В результате действий хулигана была повреждена обивка салона, а также одежда водителя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении юноши по статье «Хулиганство». Также правоохранителям удалось изъять ещё 2 петарды, находившиеся при нём. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.