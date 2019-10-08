Белорусские производители переходят на окна с замками и ключами. Специальные механизмы устанавливают без доплаты с целью защиты детей от случайных выпадений и предотвратить проникновения грабителей. Тенденция актуальна как для Минска, так и для регионов, рассказывает производитель окон и дверей компания «ОкнаХом».

Подходы оконщиков изменились после череды нашумевших инцидентов, прокатившихся по стране. В летние месяцы доходило до десятков случаев падений в разных городах. Причина многих кроется в детском любопытстве и невнимательности родителей. Но правда и в том, что окна ПВХ легко открыть, и даже ребенок может дотянуться до ручки. То, что создавалось как элемент комфорта, стало проблемой для молодых семей.

«В этом году проблема защиты детей стала особенно актуальной. Некоторые семьи устанавливают системы пассивной безопасности, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Но все же число тех, кто закрывает на это глаза, пока гораздо больше. Так что решение нашли производители: начали устанавливать замки и ручки в качестве бонуса, чтобы за них не нужно было доплачивать. Теперь это входит в оконный комплект и не влияет на стоимость», – подтверждают в компании «ОкнаХом».

Для защиты детей используются различные механизмы. Это могут быть ручки с врезными замками, «заглушки» со съемной ручкой или фиксаторы с ключами. Также нередко ставят накладные и врезные замки, в том числе с блокировочными тросами. Всё зависит от бюджета, но, как правило, достаточно и самой простой комбинации – ребенок не сможет раскрыть её секрет и взломать. Еще один способ – ставить окна с функцией «фронтальное проветривание», которые ребенок не сможет раскрыть целиком.

Многие родители устанавливают на окна москитные сетки, полагаясь на их несущую способность. Но реальность такова, что даже от незначительного прикосновения москитная сетка прогибается.

«Более того, москитная сетка создает для ребенка опасную иллюзию наличия опоры. И часто дети переоценивают их несущую способность, что может привести к трагическим последствиям. Так что родителям не стоит надеяться, что они защитят от падения: если ребенок навалится всем телом, сетка не выдержит», – предупреждают эксперты.

Системы защиты также получают распространение в загородных домах для безопасной «зимовки». Дело в том, что обычные стеклопакеты можно легко взломать с внешней стороны. Однако при оснащении окон специальными элементами противовзломной фурнитуры задача становится трудновыполнимой: грабитель, конечно, может разбить стекло, но тогда привлечет внимание соседей или порежется об осколки.

«Как правило, окна с замками отпугивают воришек – они не пытаются пролезть в такой дом. Поэтому многие ставят окна с защитными механизмами в загородном доме, чтобы не опасаться визитов незваных гостей в зимний период. То есть это, действительно, работает. А те, кто ставят окна сейчас, получают системы пассивной безопасности по умолчанию. Производители не меньше потребителей заинтересованы в том, чтобы окна как можно дольше выполняли свои функции», – поясняют представители компании «ОкнаХом».