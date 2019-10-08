В субботу 5 октября на границе Франции и Швейцарии в пункте Бонкур-Дель задержали 24-летнего белоруса. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Задержанный находился за рулем автомобиля с немецкими номерами. Таможенники обнаружили в ней различные товары, в том числе ноутбуки и духи, которые, предположительно, были украдены в магазинах Швейцарии. Их стоимость составила несколько десятков тысяч франков.

Также был найден мощный магнит, спрятанный под сиденьем водителя. Он способен выводить из строя противоугонные устройства.

Предполагают, что белорус может входить в состав преступной организации, занимающейся продажей похищенных товаров в странах Восточной Европы.