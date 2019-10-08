В Минске проходят съемки нового белорусского фильма о Чернобыле под названием «Отражение», сообщила «Минск-Новости» PR-менеджер картины Анна Новик.

В киноленте события происходят в конце 1980-х в зоне отселения после аварии на электростанции. В сюжете показывается трансформация сознания людей и отношения между ними.

«Отражение» расскажет историю шести молодых людей. Плывя по реке, они попадают в зону отселения. Там по случайности становятся причиной гибели обосновавшегося в той местности с целью наживы человека.

На экране можно будет увидеть известных белорусских и российских актеров: Сергея Толкача, Юлиану Михневич, Александра Головина, Дарью Мельникову, Даниила Вахрушева, Сергея Сосновского и других. Съемки проходят на станкостроительном заводе им. С.М. Кирова. С декабря трейлер фильма покажут в кинотеатрах Беларуси, России и СНГ. Выход в прокат запланирован на конец апреля 2020-го.