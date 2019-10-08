Бразильские студенты нашли на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Записку удалось извлечь и развернуть, но студенты, не знающие русского языка, не смогли ее прочесть.

Одна из авторов находки опубликовала фотографию записки в университетской группе в Фейсбуке. Как сообщает РИА Новости, публикацию прокомментировали около двух тысяч человек, среди которых наконец-то нашелся кто-то знающий русский язык.

По предварительной версии, текст записки таков:

«Адресовано тем, кто не поленился выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции».

Carta com texto em russo é encontrada dentro de garrafa em Santa Vitória do Palmar https://t.co/7QCbxuwW30 pic.twitter.com/5g7m2Vfz5j — G1RS (@g1rs) September 26, 2019

Вероятнее всего, под МРХ авторы письма имели в виду Министерство рыбного хозяйства СССР. Под приказами и постановлениями, вероятно, подразумевается антиалкогольная кампания, начавшаяся сразу после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году. В Бразилии о ней, конечно, не знают.

Лист бумаги отдали на экспертизу в лабораторию по сохранению и восстановлению артефактов Университета Пелотас. Она еще не опубликовала свой вердикт. Эксперты предполагают, что моряки сбросили бутылку с борта советского рыболовного судна у берегов Гренландии примерно в 1990 году.