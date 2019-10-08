Упавшая сегодня под поезд в минском метро женщина скончалась. Обстоятельства ее гибели выясняют следователи, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту падения женщины на пути станции метрополитена «Пролетарская» перед прибывающим поездом. Это произошло сегодня утром около 7 часов. «В результате случившегося 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — проинформировали в СК.

«Прямо сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы», — добавили в СК.

Движение поездов восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме.