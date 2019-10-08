Минск и Москва обсуждают вопрос цены на газ для Беларуси в 2020 году в контексте подготовки дорожных карт по интеграции, сообщил журналистам во вторник в Минске министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Занимаемся дорожными картами, готовим их. Вопрос ценообразования на природный газ будет рассматриваться после подготовки этих дорожных карт», — сказал Каранкевич.

Он пояснил, что «сейчас ведется работа по подготовке дорожных карт, созданы соответствующие рабочие группы на уровне профильных министерств и на уровне экспертов также рассматриваются отдельно вопросы и по ценообразованию».

Министр ещё раз отметил, «надо дождаться просто, когда эти дорожные карты будут подготовлены». При этом, по его словам, «активная работа по ним ведется, в том числе и на уровне даже руководителей отраслевых министерств», — добавил Каранкевич.

Как сообщалось, Беларусь пока не имеет согласованной цены на импорт газа в 2020 году. В 2019 году истекает срок действия ранее согласованной цены — $127 за тысячу кубометров. Ранее Минск неоднократно упрекал Москву в затягивании газовых переговоров.

Ранее также сообщалось, что на межправительственном уровне продолжается согласование 31 дорожной карты в рамках программы интеграции по актуализации договора о Союзном государстве. Как ожидается, программа может быть подписана президентами Беларуси и России 8 декабря, в день 20-летия договора о Союзном государстве.