Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрабатывают «невероятное новое вооружение», в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное оружие. Об этом он сообщил во вторник, 7 октября, передает ТАСС.

«Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить… Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать… Надеюсь, нам никогда не придется их использовать», — заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

По его словам, в ближайшие недели американская сторона сможет продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.