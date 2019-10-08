Российские предприниматели жалуются на препятствия со стороны Беларуси. Одну из проблем экспорта в Республику Беларусь озвучили российские производители хлебобулочных изделий. По их словам, на территории республики существует ряд ограничений по ввозу производимой ими продукции. Также участники пожаловались на демпинг цен со стороны белорусских производителей молочной продукции на территории России, сообщается на сайте комисии.

Помимо прочего, собравшихся интересовали вопросы создания новых зон свободной торговли стран ЕАЭС с другими странами мира, а также взаимное признание между Россией и Беларусью водительских свидетельств.