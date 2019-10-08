Правительство Беларуси дало отсрочку не занятым в экономике по оплате отопления. Совет министров РБ постановлением №682 от 7 октября 2019 года перенес срок начала оплаты по полному тарифу отопления трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике. Первые жировки по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат, они должны были получить с 1 октября 2019 года.

Теперь срок введения оплаты услуг газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжения по таким ценам (тарифам) перенесен на 1 мая 2020 года. Совмин, иначе говоря, дал не занятым в экономике отсрочку до следующего отопительного сезона.

Судя по всему, решение принято из-за несовершенства сбора сведений о не занятых в экономике.

Пресс-служба правительства: «Данное решение было принято в целях того, чтобы не допустить необоснованные случаи начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам».