5 октября под Минском сотрудники Госавтоинспекции оставили автомобиль, за рулём которого находился 9-летний мальчик.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, инцидент произошёл в деревне Валерьяново.

В ходе разбирательства было установлено, что отец 9-летнего парня решил научить того ездить на автомобиле и передал руль несовершеннолетнему. Сам отец ребенка находился на переднем пассажирском сидении.

В отношении отца составлен административный протокол по ч.1 ст.18.19 КоАП Республики Беларусь за передачу права управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством. Также данные материалы переданы для дальнейшего разбирательства в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Обучать вождению в реальных условиях может только «сертифицированный» инструктор, имеющий право заниматься этой деятельностью.