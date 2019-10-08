Группа ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что миру угрожает крупнейшая катастрофа. Так, по мнению экспертов, человечество может столкнуться с острой нехваткой фосфора, который нужен для производства сельскохозяйственных продуктов, передает Science Alert.

Отмечается, что причиной дефицита может послужить нерациональное использование минеральных удобрений.

По данным издания, за последние 50 лет количество используемых фосфорных удобрений возросло в 50 раз, уже через 30 лет может произойти так, что спрос на них вырастет вдвое.

Ученые отмечают, что избежать катастрофы можно только в случае сокращения использования фосфора и разработки способов повторного его использования.