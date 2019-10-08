Анонсированное ранее принятие дорожной карты об отмене роуминга вновь задерживается. Стороны вновь не договорились.

Как пишет РБК, в ходе встречи глав профильных министерств Константина Носкова и Константина Шульгана, в которой принимали участие представители крупнейших мобильных операторов, консенсус найден не был.

Так, в частности, по-прежнему нет единого мнения по поводу интерконнекта и роумингового тарифа.

Напомним, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин ранее заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го.

Отметим, что вопрос отмены роуминга не сходит с повестки дня уже два года.