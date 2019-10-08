Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил об этом 7 октября в Минске в ходе форума «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти».

По словам Макея, Беларусь готова к подписанию дорожных карт по интеграции с Россией, как только они будут подготовлены.

Министр отметил, что «мы должны работать сейчас над выполнением тех задач, которые поставлены главами государств».

Среди основных задач – работа над 31 дорожной картой.

Беларусь выражает готовность подписать дорожные карты, как только это будет возможным.

При этом Владимир Макей подчеркнул, что, работая над стратегическими задачами и достижением основных целей, «надо решать и те проблемы, которые лежат на поверхности».

Напомним, 7 октября Владимир Макей, выступая на форуме, отметил, что Беларусь не будет тестировать, производить или размещать ракеты средней и меньшей дальности.

Однако он подчеркнул, что такая позиция будет иметь смысл в том случае, если другие страны не будут размещать аналогичные вооружения и «нацеливать их на нас и на наших союзников».