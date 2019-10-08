Президент Беларуси считает, что американцы и НАТО должны благодарить за то, что им отдали Украину. Об этом он заявил на форуме «Минского диалога» сегодня в белорусской столице. Александр Лукашенко отметил, что противостояние Востока и Запада со времен СССР привело к украинскому конфликту.

«Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой», — сказал он, передает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко считает, что таким образом поставил диагноз конфликту. Он уверен в том, что никто не даст Владимиру Зеленскому сделать то, что тот хочет и решить эту проблемы. Поэтому надо начинать решать этот вопрос.

«Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент — он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему», — добавил Лукашенко.

Он также уверен, что прекращение войны на Донбассе это не главное. Главным, по его мнению, для президента Украины является экономическое наследство и общество, которое он получил. Ситуация осложняется тем, что в Украине полномочия президента ограничены.

«Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться, тем более не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее», — сказал Александр Лукашенко.

Он еще раз повторил тезис о том, что к решению вопроса должны подключиться США. Только в этом формате возможно урегулирование ситуации. Александр Лукашенко также считает, что ЕС не особо заинтересован в разрешении конфликта.

«Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, «большим» не хочется», — сказал он.

По его словам конфликт должны решать Россия и Евросоюз, а также США. Александр Лукашенко добавил, что после переговоров с Зеленским убедился, что тот понимает, как разрешить ситуацию.

«Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена», — сказал он.

Президенту Беларуси будет жалко, если «мы» потерям Владимира Зеленского. По его мнению к власти придут после этого люди, с которыми вообще будет трудно разговаривать.

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — сказал он.