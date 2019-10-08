Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. Об этом он сказал на форуме в Минске, сообщает ТАСС.

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР — непризнанных, <…> их тоже избегать нельзя», — отметил он.

«Главное, чтобы главные стороны, Украина и Россия, ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения», — добавил Лукашенко.

Также окончания войны в Донбассе нельзя будет добиться без участия США в переговорах, заметил Лукашенко. По его словам, Вашингтон погружен в происходящие на Украине политические и экономические процессы, пишет РБК.

«Вы же знаете, насколько погружены США не только в проблемы Крыма, Донбасса, целостности Украины, но и вообще — и политические, и экономические процессы. Да и американцы это уже не отвергают», — заявил глава государства.

Он также обратил внимание на возникшую опасность противостояния между Востоком и Западом, градус в отношениях которых уже достиг, по его мнению, предела. Президент Беларуси отметил, что процесс разрушения контроля над вооружениями де-факто вышел на финишную прямую после недавнего выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот шаг, считает Лукашенко, является «последним рубежом». Он уверен, что если Москва и Вашингтон не договорятся о его продлении, то уже к 2021 году ядерное оружие в мире вообще не будет регулироваться.

«Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно — пропасть», — заключил Лукашенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Лукашенко об участии России в конфликте на юго-востоке Украины, отметил, что с такой оценкой «можно только не согласиться», передает sputnik.by. Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе – внутриукраинский и РФ «никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта». При этом он обратил внимание, что в данной ситуации «неважно, кто кого кем считает», значение имеет то, «кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов».