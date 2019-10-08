Согласитесь, тревожные слова. Но они вынесены в заголовок неслучайно.

Организаторы форума «Минский диалог», который на этот раз собрал в нашей столице более 700 представителей самых разных стран, уже в анонсирующих материалах выразили тревогу по поводу того, что «Восточная Европа и европейский континент в целом вошли в опасный и плохо предсказуемый период. Конфронтация между крупнейшими международными акторами на фоне распада прежних основ стра- тегической стабильности (разоруженческих режимов) грозит перерасти в новую большую войну, эпицентром которой с большой вероятностью может стать регион Восточной Европы. Именно так – через войну – в истории многократно происходила трансформация системы международных отношений, когда государствам не удавалось вовремя адаптировать правила поведения и механизмы их исполнения».

Как ни печально, но угрозы безопасности очевидны. «Конфронтация между Россией и странами Запада позволяет многим исследователям проводить параллели с эпохой холодной войны. Как и во времена холодной войны, кроме геополитического противостояния, наблюдается и конфликт ценностных систем, хотя он и не приобре- тает такой глубины и размаха, как в середине прошлого века. Россия и Запад ограни- чили контакты в экономической, политической и военной сферах».

Международные отношения претерпевают трансформацию, но, к сожалению, не в лучшую сторону. В результате распада и эрозии предыдущих договоров и режимов и при наличии ядерного оружия у ключевых игроков продолжает повышаться опас- ность развязывания новой мировой войны.

События в Грузии, Украине и других регионах свидетельствуют, что у геополитических игроков отсутствует четкое понимание пределов допустимого («красных линий») в международной политике. Это, как отмечают организаторы форума, делает международную безопасность и стратегическую стабильность чрезвычайно хрупкими.

Главная региональная тенденция в области безопасности – милитаризация и рост гонки вооружений. Эта тенденция отражает не только продолжающийся конфликт в Украине, но и глобальный тренд на увеличение расходов на оборону и рост конфликтности в международной политике. Растет также число и масштаб военных учений как в рамках НАТО, так и ОДКБ.

По данным SIPRI, в 2018 году во всем мире на вооружения была потрачена сумма в 1 триллион 822 миллиарда долларов США, что на 2,6 процента больше, чем годом ранее. Рост военных расходов США составил 4,6 процента, что связано со всеобъемлющей программой модернизации армии (общий военный бюджет – 648,8 миллиарда долларов США). КНР занимает второе место в рейтинге с расходами в 250 миллиардов долларов США на вооружение и модернизацию своей армии. Россия в целом завершила свою программу перевооружения, поэтому в 2018 году ее военные расходы

несколько снизились по сравнению с предыдущими годами; она оказалась на шестом месте и впервые за 12 лет не входит в топ-5. Но тем не менее ее военные расходы в соотношении с ВВП остаются высокими.

Ряд фактов последних полутора лет позволяет констатировать не только наращивание расходов на оборону в регионе, но и начало региональной гонки вооружений с поступлением в войска новых вооружений и военной техники и развертыванием новых военных частей.

Так, Россия развернула в западных регионах новейшие комплексы РЭБ «Самарканд», значительно увеличила численность ракетного оружия и ударных БПЛА на вооружении в войсках, завершила формирование танкового полка и двух дополнительных авиаполков в Калининградской области. Был развернут новый танковый полк в Смоленской области. Кроме того, объявлено о наращивании сил в Западном военном округе и усилении российской военной группировки в Крыму.

Польша объявила о начале масштабной программы перевооружения своей армии на срок до 2026 года, общая стоимость которой составит 48,8 миллиарда долларов США. Еще ранее Польша закупила у США зенитно-ракетные комплексы Patriot и РСЗО HIMARS (способны использовать заряды с дальностью до 300 километров), обсуждается покупка новейших американских истребителей пятого поколения F-35. В начале текущего года начато формирование 18-й механизированной дивизии польской армии. Достигнуто соглашение с США об увеличении американского военного присутствия на территории Польши.

На вооружение литовской армии поступили самоходные гаубицы PzH2000, Германия приняла решение о новых инвестициях в военную инфраструктуру Литвы и в завершение модернизации полигона в Пабраде. Литовская бригада «Железный волк» была аффилирована с танковой дивизией ФРГ. В Латвии открыта штаб-квартира Многонациональной дивизии НАТО «Север».

Украина провела полноценное развертывание 61-й егерской бригады ВСУ на границе с Беларусью. Инцидент в Азовском море в конце прошлого года и последующее военное положение в Украине еще раз продемонстрировали взрывоопасность ситуации на востоке Европы и хрупкость сложившегося баланса сил.

Эти и многие другие факты заставляют всех, кому дорог мир, не только серьезно задуматься, но и приложить все усилия, чтобы не допустить непоправимое на нашем континенте. Именно в этом направлении и велась вчера, 7 октября, дискуссия на форуме «Минский диалог».

Как предотвратить новые и разрешить замороженные конфликты…

(Из выступления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея).

– В Беларуси убеждены в том, что возможность взаимного сдерживания через наращивание военных потенциалов – это опасная иллюзия безопасности, которая не единожды в истории приводила к трагедиям.

– Серьезные риски несет сегментирование европейской безопасности по принципу «это не моя проблема». Предпринимаемые шаги по урегулированию конфликтов в большинстве носят не превентивный, а реагирующий характер.

– Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией, с одной стороны, НАТО – с другой. Белорусы, как никто другой, знают, чем чревато положение «буферной зоны».

– Хорошей подпиткой идеи «Хельсинки-2» может стать выдвинутая Беларусью инициатива по формированию «пояса цифрового добрососедства» – заключение международных соглашений об обеспечении информационной безопасности.

– Нельзя отказаться от РСМД, не вызвав кризис других мер разоружения и военно политического доверия. Нельзя строить свою «сферу влияния» в ущерб интересам других игроков. Ценности должны завоевывать умы, а не территории.

– Главой Беларуси заявлено, что, несмотря на выход США и России из РСМД, Беларусь как полноправная участница этого договора будет продолжать выполнять его положения. Мы не будем тестировать, производить и размещать ракеты средней и меньшей дальности.

– За Минском все больше закрепляется статус международной диалоговой площадки, на которой идет активный поиск путей разрешения конфликтов.

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Материал напечатан в газете «Народная Воля» № 79 (4434) за 8 октября