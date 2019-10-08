Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон о гражданстве, освобождающий граждан Украины и Беларуси от экзаменов по русскому языку.

Как сообщалось ранее, такой экзамен предусмотрен для тех, кто желает получить гражданство РФ на том основании, что является носителем русского языка.

Такое положение подразумевает в себе, что заявитель является соотечественником или потомком соотечественников.

Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев, как пишет «РГ», отметил, что выходцам из Украины и Беларуси не придется проходить собеседование и доказывать, что они могут говорить по-русски.

По мнению Груздева, такой шаг представляет собой разумную меру. Прошло то время, когда устраивали всевозможные формальные процедуры для представителей братских народов, «не просто говорящих, но и думающих на русском языке».

Статус «носителя русского языка» позволяет заявителям воспользоваться упрощенным порядком для получения вида на жительство в России, а также гражданства.

За время действия данной нормы носителями русского языка были признаны 47 тысяч граждан Украины и 800 граждан Беларуси.