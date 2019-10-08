Белорусам от имени «Белпочты» приходит спам. На самом деле это мошенники

Белорусам от имени «Белпочты» начали приходить электронные письма со спам-рассылкой. На самом деле, это проделки мошенников, говорится на официальном сайте компании.

«Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени РУП „Белпочта“», — уточняют представители компании. Но это не так.

На сайте «Белпочты» особо отмечается: отправка таких спам-сообщений происходит с адресов электронной почты, которые не имеют к компании никакого отношения (belpost.com вместо belpost.by).

Чтобы избежать возможного заражения компьютеров, пользователям посоветовали «не открывать письма с сомнительным содержанием от неизвестных адресатов».

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