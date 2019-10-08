Белорус Илья Шиманович показал лучший результат на дистанции 100 м брассом на первом этапе Международной лиги плавания (ISL), который прошел 5-6 октября в Индианаполисе (США). Соревнования проводились на короткой воде (длина бассейна 25 м), сообщает БЕЛТА.

Белорус показал результат — 56,71 сек. На второй позиции разместился итальянец Николо Мартиненги — 57,05 сек. Третьим коснулся бортика бассейна россиянин Антон Чупков — 57,40 сек.

Также на счету Ильи Шимановича вторая позиция в заплыве на 200 м брассом — 2 мин. 5,44 сек. Первым финишировал россиянин Антон Чупков — 2 мин. 4,03 сек. Замкнул тройку сильнейших спортсмен из США Ник Финк — 2 мин. 7,75 сек.

Соревнования ISL позиционируются как альтернатива официальных состязаний под эгидой FINA.

Следующий этап турнира пройдет в Неаполе (Италия) 12-13 октября.