По предварительным данным Нацбанка Беларуси, международные резервные активы страны на 1 октября составили 8 830,9 млн долларов в эквиваленте. За сентябрь 2019 года ЗВР снизились на 60,1 млн долларов, или на 0,7% после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов, или на 3%.

Как отмечает регулятор, снижение уровня ЗВР по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в инвалюте на 355 млн долларов.

Запланировано, что объем международных резервных активов на 1 января 2020 года составит не менее 7,1 млрд долларов.