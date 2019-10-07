В одном из ТРЦ Краснодарского края мать собственного ребенка оставила в камере хранения.

Данная новость распространилась практически во всех социальных сетях. Стало известно, как ребенок оказался в камере хранения.

Кадры происшествия были размещены на странице 360tv на YouTube. Посетительницы торгового центра услышали плач ребенка, который доносился из камеры хранения.

Женщины попытались самостоятельно открыть дверцу, но у них ничего не получилось.

На помощь женщинам пришел другой посетитель ТЦ. Мальчика удалось вытащить. На вид ребенку около 10 лет.

Вскоре стало известно, что это ребенок одной из сотрудниц магазина. По словам сотрудников полиции, ребенок сам залез в камеру хранения. Назначена экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.