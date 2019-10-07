Двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в Бобруйске.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси, передает sputnik.by.

Инцидент произошел в райцентре днем 6 октября. По данным следствия, во время случившегося двухлетний мальчик был в комнате один, а его мать находилась в кухне.

«Используя детскую игрушку (машинку-каталку), взобрался на подоконник, открыл створку окна, оперся на москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа», — поделились подробностями в СК.

К счастью, ребенок удачно упал на кустарник, в результате чего практически не пострадал: получил только ушиб и ссадину. Его сразу заметил прохожий, он и отнес мальчика в квартиру.

«Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где полностью обследован. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В СК Беларуси в очередной раз обратили внимание родителей на необходимость контролировать маленьких детей: недопустимо оставлять их вне зоны видимости даже ненадолго.