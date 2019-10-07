На начало 2018/2019 учебного года насчитывалось 112,5 тысяч учителей.

За последние восемь лет число учителей сократилось на 20,6 тысячи. При этом число учеников продолжает расти.

Так, на начало 2018/2019 учебного года в городах и поселках работает 77,6 тысячи учителей, в деревнях – 34,9 тысячи.

За год число учителей сократилось на 2,4 тысячи человек.

Не уменьшилось число учителей только в Гомельской области.

На начало 2018/2019 учебного года в среднем на одного учителя приходилось 9 учеников. Годом ранее такой показатель составлял 8,7 ученика, а двумя годами ранее – 7,2.

В городских школах в прошлом учебном году на одного учителя приходилось 11 учеников, а в сельских – 5.

Как сообщает Белстат, есть отличия по этому показателю и по регионам. В Могилевской области на одного учителя приходится 8,7 ученика, Минской и Витебской – 8,1, Гродненской – 8,3, Гомельской – 8,6, Брестской – 8,8.

В белорусских городах и районах этот показатель выглядит следующим образом: в Витебском (4,2) и Зельвенском районах – 4,6, в Минске, Жодино, Бобруйске – по 12,1.