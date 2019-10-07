Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь». Оно проводится на Правовом форуме с 7 по 17 октября.

Одним из главных нововведений — прием платежей в пользу третьих лиц торговыми площадками, службами доставки, сотовыми операторами, иными заинтересованными организациями. Данная мера должна дать импульс развитию интернет-торговли, других веб-сервисов, например, бронирования гостиниц, а также собственно платежных сервисов. Кроме того, такое же право предлагается предоставить магазинам, которые работают в местах, где Белпочте или банкам нерентабельно открывать свои отделения. Это должно снизить социальную нагрузку на них.

Среди потенциальных поставщиков таких услуг Нацбанк в обосновании называет ИООО ”БелЕвросеть“, ООО «МТС», УП «Велком», ООО «ОМА», службы такси, игроков рынка электронной коммерции Беларуси (21vek.by, Lamoda.by, Buslik.by, wildberries.by, shop.by, hit.by, oz.by, kupi.vip.by, deal.by и т.д.), Uber, booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com.

С принятием закона интернет-магазины смогут делегировать оплату за товары курьерским службам. Они будут принимать ее наличными или через платежные терминалы по банковским картам.

Также закон даст возможность магазинам выдавать наличные по банковским картам. Предполагается, что данная услуга будет особенно востребована в небольших населенных пунктах, в том числе деревнях.

Закон призван упростить эмиссию и оборот электронных денег.