В Минздраве сообщили, что у многих детей зрение ухудшается до школы.

Врачи винят во всем бесконтрольный доступ детей к гаджетам.

Сообщается, что за последние десять лет было зафиксировано почти в два раза больше нарушений зрения среди детей дошкольного возраста.

В Минздраве сообщили, что по итогам 2018 года 86% детей до 18 лет имеют I—II группу здоровья, более 27% признаны абсолютно здоровыми и 1,6% детей имеют инвалидность. За последние годы регистрируется увеличение числа заболеваний глаз — за пять лет рост составил 21%.