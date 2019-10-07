Тима Белорусских снова пришел на «Вечерний Ургант» и сыграл с Иваном Ургантом в мерзкую игру. Ведущий предложил музыканту сыграть в игру «Мерзкие кроссы».

Почти год назад артист впервые появился на телевидении. И сразу — в эфире российского 1-го канала в передаче «Вечерний Ургант». Он тогда исполнил набирающий популярность трек «Мокрые кроссы».

На Youtube-канале программы пару дней назад появился новый ролик с Тимой, только уже в качестве гостя. «Ціма», как его называет Иван Ургант, в разговоре признается, что, как и 1 год назад, он снова голодный и невыспавшийся. У молодого исполнителя из новостей — покупка «обычного домашнего дома».

С 09:47 начинается жаришка. Ургант предлагает артисту сыграть в игру «Мерзкие кроссы», в которой Тиме приходится обувать на босую ногу кроссовок со сгущенкой и холодцом.

Впрочем, сам ведущий занимается тем же, только ему достались кабачковая икра и овсяная каша: