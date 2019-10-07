Первые заморозки, пока еще перемежающийся с дождями снег, раннее наступление темноты — уже сейчас автомобилистам необходимо провести «тренировочную» подготовку к предстоящей зиме.

«Каток» на дороге

Пока основные дороги не успели «как следует» обледенеть и не покрылись снежно-грязе-солевой кашей, но на дворовых территориях, на проездах уже встречаются «катки» из мокрых, а по утрам — и подернутых инеем и ледком опавших листьев.

И уже с октября нужно привыкать к новым дорожным условиям, которые продлятся ближайшие полгода. Избегайте любых потенциально опасных маневров, водите с максимальной осторожностью и будьте предельно внимательны.

Незамерзайка «лайт»для лобового

Уже важно уделить особое внимание и видимости. Некоторые водители, из соображений экономии или неприятия резкого запаха «незамерзайки», до последнего (до зимы) тянут с ее заливкой в бачок омывателя стекла. Первое неоправдано, так как ремонт и лечение в случае чего обойдутся гораздо дороже. Со вторым будет легче смириться, если пока ограничиться — и этого вполне будет достаточно — «омывайкой», предназначенной не для зимы, а специально для поздней осени (с показателем до -10°C). В такой содержится меньше изопропилового спирта — главного виновника неприятного запаха.

И, конечно же не стоит тянуть с проверкой работы кондиционера/печки.

Заряд

Еще до наступления серьезных морозов нужно проверить аккумулятор на полноту заряда. Если он заряд не держит — стоит сменить, а заодно запастись, если этого не было сделано ранее, пусковыми проводами для прикуривания, чтобы оказаться подготовленным к любым неприятностям.

Масло

Если масло уже «проехало» с десяток тысяч километров — значит, пришло время его менять. Вместе с масляным фильтром.

Ремни и патрубки

Самые мелкие трещинки и механические повреждения ремней и патрубков влекут особый риск возникновения проблем с автомобилем в холодный период. Лучше позаботиться о них заранее, чем решать эти проблемы по факту.