Субъекты хозяйствования почти полностью перешли на взаимодействие с налоговыми органами в электронном формате. Об этом рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр отметил, что 95-96% налогоплательщиков в Беларуси — законопослушные субъекты хозяйствования. Около 3-3,5% — это те, кто допускает какие-то неточности или ошибки. «Это происходит либо по незнанию законодательства, либо в силу объективных причин, например, отсутствия средств на расчетном счету. И где-то только около 1% плательщиков умышленно занижают налоговую базу, минимизируют налоговые платежи», — отметил Сергей Наливайко.

Применение цифровых технологий, в свою очередь, позволяет совершенствовать процедуры контроля, широко применять камеральный контроль.

«Если какие-то декларации попадают к нам с ошибками, программа анализирует и в автоматическом режиме направляет плательщику уведомление о нестыковках», — объяснил министр.

За первое полугодие 2019 года такие уведомления получили более 26 тысяч налогоплательщиков. 96% человек такими подсказками воспользовались и исправили свои налоговые обязательства. Таким образом, в бюджет дополнительно поступило почти 200 млн рублей.

Для налогоплательщиков такой дистанционный диалог, по словам министра, не имеет никаких штрафных последствий.

Примерно 90% юридических лиц и около 70% ИП общаются с налоговыми органами дистанционно.

«Задача максимум — чтобы не было вообще необходимости в посещении налогового органа, все можно было сделать с помощью компьютера, смартфона», — добавил Сергей Наливайко. Он выразил уверенность, что в ближайшие 3-4 года большинство плательщиков в таком формате и будут взаимодействовать.