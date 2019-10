Нобелевскую премию 2019 года по медицине получили американцы Уильям Келлинг и Грегг Семенса, а также британец Петер Ратклифф.

Премии удостоена их работа, посвященная тому, как клетки организма чувствуют и адаптируются к уровню кислорода, сообщает BBC.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

