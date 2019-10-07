На территории Мозырского НПЗ после ДТП перевернулся автобус: 1 человек погиб, 11 пострадали

Один человек погиб, еще 11 получили травмы в аварии, которая произошла утром 7 октября на территории Мозырского НПЗ.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает TUT.BY.

По предварительной информации, грузовой автомобиль Mercedes ехал по второстепенной дороге и не пропустил двигавшийся по главной автобус МАЗ, который перевозил 12 работников предприятия. От удара последний опрокинулся, а одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. От полученных травм он умер на месте происшествия.

Также за медицинской помощью обратились 11 человек. Водители транспортных средств не пострадали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.