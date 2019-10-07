В Беларуси составили портрет белорусского «ипэшника». Им оказался мужчин старше 40 лет с доходом гораздо выше среднего – более 5,5 тысячи рублей. «Говорящее» исследование провел Банк Дабрабыт, проанализировав большой массив обезличенных данных о субъектах малого бизнеса.

Мужчин среди предпринимателей в 2,5 раза больше, чем девушек. Да и в бизнес они приходят раньше: средний возраст коммерсанта – 41 год, бизнесвумен – 44 года.

Что интересно, мужчинам в бизнесе удается заработать больше. Так, ежемесячная выручка предпринимателя в среднем составляет 5,6 тысячи рублей, тогда как у открывшей свое дело женщины оборот достигает 4,9 тысячи.

Среднестатистический «ипэшник» зарабатывает деньги на розничной и оптовой торговле или перевозках. Пока это самые популярные сферы у предпринимателей.

Для мужчин и женщин самые популярные виды деятельности отличаются не столь заметно. Так, большинство предприимчивых мужчин занимаются розничной торговлей. Каждый седьмой сделал своим хлебом транспортные услуги. Немногим меньше зарабатывают на оптовых продажах. Многие «ипэшники» также ведут дела в сфере недвижимости, строительства и сделок с автомобилями.

Среди девушек наиболее популярна розничная торговля – ею занимаются почти треть ИП. На втором месте – оптовые продажи, а на третьем – операции с недвижимостью. Многие бизнес-леди также оказывают услуги в области права и бухучета.

«В Беларуси становится популярным вести свой бизнес. И как показывает анализ, большинство предпринимателей делают это эффективно. Пока чаще всего рискуют мужчины, но сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к ИП и со стороны девушек. Еще одна тенденция – предпринимательство смещается с торговли на другие сферы. Люди понимают, что могут предложить рынку что-то свое и стараются создавать уникальные продукты и бизнес-модели. В ближайшие годы мы ожидаем расцвета «креативного предпринимательства» в Беларуси», – обращают внимание в Банке Дабрабыт.

В Беларуси насчитывается свыше 250 тыс. индивидуальных предпринимателей. Вместе с малыми и средними организациями они почти на четверть формируют ВВП страны. Больше всего их в столице и Минской области.