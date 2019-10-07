Число инвесторов из Польши в экономику Беларуси увеличивается.

В рейтинг 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, который в очередной раз составила компания COFACE, вошло больше 35% польских участников.

Беларусь не является объектом исследования COFACE. Но ее рынок и потребители в 2018 году, в том числе, генерировали доходы участников рейтинга от экспорта.

Завтра твоей страны выделило в рейтинге-500 пять компаний из Центральной и Восточной Европы, которые имеют стабильный источник поступления средств от продажи своих товаров и услуг на белорусском рынке.

LPP

84-е место в рейтинге COFACE занял по итогам прошлого года польский ретейлер одежды LPP – его оборот вырос на 14,5% и составил 1,871 млрд евро.

На белорусском рынке компания представлена несколькими брендами, которые продает местный франчайзи. В прошлом году, правда, был ликвидирован крупнейший торговый объект (магазин Reserved в Galleria Minsk), но одежда LPP продается в других локациях.

LOT

Крупнейший польский авиаперевозчик Polskie Linie Lotnicze LOT тоже рос в 2018 году (на 29% до 1,439 млрд евро). Свою роль в этой динамике сыграли операции на белорусском рынке. В топ-500 LOT стал 129-м.

Kesko Senukai Lithuania

299-е место по оборотам в Центральной и Восточной Европе занял литовский ретейлер Kesko Senukai Lithuania. Компания выросла на 15,6% (до 732 млн евро), в том числе, и благодаря показателем своей белорусской сети «ОМА».

Sopharma

Один из крупнейших в регионе фармацевтических бизнесов болгарская компания Sopharma выросла на 16,3% ( до 609 млн евро) и заняла 376-ю строчку. В Беларуси болгары владеют одной из крупнейших аптечных сетей.

Kauno Grudai

Резкий рывок в прошлом году совершила литовская Kauno Grudai, поднявшись с 713-го на 444-е место. Оборот компании вырос на 12,1% и составил 524 млн евро. На территории Беларуси литовцы имеют производственный участок в Осиповичах, где производят корма для сельского хозяйства Беларуси.

Отметим еще один бизнес, который приходит в Беларусь в следующем году. Это — крупнейший лоукостер региона. Венгерский Wizz Air по договоренностям с белорусскими властями начнет осуществлять ежедневные рейсы по маршруту Будапешт-Минск-Будапешт с весны 2020 года. Компания заняла 47-е место, увеличив за указанный период оборот на 21,3% — до 2,55 млрд евро.

Кто вошел в топ-500

Как отмечается в исследовании COFACE, прошлый год был успешным для региона Центральной и Восточной Европы. Средний рост ВВП составил 4,3%. В Польше, Венгрии и Латвии он превысил или был близок к 5%. Экономическое ускорение, которое продолжается второй год (в 2017 году рост был несколько выше – 4,6%), связывается с увеличением внутреннего спроса. Местные домохозяйства существуют в условиях стабильного роста зарплат и низкого уровня безработицы, который уменьшается на протяжении последних пяти лет.

Благоприятные экономические условия привели к росту доходов для бизнеса, но усиление конкуренции обусловило снижение показателей по прибыльности, константируют аналитики COFACE. Например, рост зарплаты привел к повышению операционных расходов компаний, а низкий уровень безработицы — к нехватке рабочей силы.

В топ-500 больше всего компаний, оборот которых за 2018 год вырос на 9,6% до 698 млрд евро, представляют Польшу (175 или 35% от всего количества). Польский нефтегазовый холдинг Orlen по-прежнему возглавляет рейтинг: его оборот вырос на 15% и составил 25,5 млрд евро. Первая тройка не претерпела изменений – на втором месте осталась чешская Skoda (16, 199 млрд евро), на третьем — венгерский нефтегазовый гигант MOL (16,1 млрд евро).

71 участник рейтинга — из Венгрии (14,2%), 61 компания представляет Румынию (12,2%) , 60 — Чехии (12%). Увеличилось представительство болгарских (20), литовских (21),эстонских (11) и латвийских (7) компаний. Также в рейтинге представилены бизнесы из Словакии, Сербии, Хорватии и Словении.