Тема международной безопасности и сотрудничества сегодня вновь в центре внимания в белорусской столице. Представительный форум «Минского диалога» собирает высоких гостей из Евросоюза, США, России, Китая и стран Восточной Европы.

Участники обсудят самые горячие вопросы современности – на первом плане – распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который пошатнул мировую стабильность. Как перейти от конфронтации к диалогу – ответ на вопрос должен стать итогом многочисленных дискуссий, которые два дня будут идти с утра до позднего вечера.

Особый акцент будет сделан на Восточной Европе, а потому прозвучит тема конфликта на Донбассе – так, инициативы президента Франции Эммануэля Макрона изложит МИД этой страны. Впрочем, новые реалии современного миропорядка обсудят с разных точек зрения. Все для того, чтобы отойти от края пропасти – это девиз международного форума.