Представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини не приехала в Беларусь и Еврокомиссар Йоханнес Хан объяснил почему.

Хан заявил, что визит Могерини не состоялся потому, что президент Беларуси был не в стране.

Напомним, что 4 октября Александр Лукашенко принимал участие во Втором форуме регионов Беларуси и Украины, который проходил в Житомире. Еврокомиссар отметил, что визит просто «физически невозможно было совершить».

Также Хан добавил, что этот факт никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС.