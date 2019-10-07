Британский певец Элтон Джон в своей автобиографии рассказал, как королева Елизавета II дала пощечину своему племяннику виконту Линли, пишет Daily Express.

По словам музыканта, инцидент произошел на одной из вечеринок.

Королева попросила Линли присмотреть за своей сестрой – леди Сарой Армстронг-Джонс, которая нехорошо себя почувствовала, однако виконт решил остаться на мероприятии, чем разгневал Елизавету II.

«Она подошла к виконту Линли и слегка ударила по лицу, говоря: «не» – удар – «спорь» – удар – «со мной» – удар – «я» – удар – «королева», – написал Элтон Джон.

Такая методика возымела действие, и виконт выполнил поручение своей тети. Певец отметил, что после этого королева обернулась и заметила его.

«Она увидела, что я смотрю на нее, подмигнула мне и ушла», – добавил Элтон Джон.