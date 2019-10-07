Около тысячи человек из Extinction Rebellion собрались на площади Большая Звезда в Берлине. Они перекрыли многополосное круговое движение в центре города.

Активисты из движения Extinction Rebellion утром в понедельник, 7 октября, устроили акцию протеста в защиту климата. Сотни человек собрались в районе правительственного квартала и далее пошли в сторону площади Большая Звезда, где организовано многополосное круговое движение.

Экоактивисты перекрыли движение, на площади находятся около тысячи человек, сообщает берлинская полиция. Акция проходит мирно, полицейские просят водителей быть внимательными и объезжать эту площадь.

Земля находится в преддверии экологического коллапса, считают сторонники движения Extinction Rebellion, они требуют от политиков сказать правду о ситуации, объявить чрезвычайное климатическое положение и во время этого сократить выбросы диоксида углерода к 2025 году до нуля. Extinction Rebellion собирается добиться этого мирными и массовыми акциями гражданского неповиновения.

Политики о протесте Extinction Rebellion

Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) раскритиковал подход демонстрантов к протесту. «Можно выступать за или против, это нормально, — сказал Браун в программе «ZDF-Morgenmagazin», — Но анонсировать опасные посягательства, в том числе на уличное движение, недопустимо».

Cенатор социал-демократ Андреас Гайзель (Andreas Geisel) выразил мнение, что полиция будет действовать «соразмерно» при блокировании движения. Такие блокирования могут расцениваться как спонтанные демонстрации, которые закон разрешает, сказал Гайзель в интервью радио RBB. Полиция при этом должна быть готова прекратить акцию, подчеркивает политик. Применение насилия или блокировка критически важной инфраструктуры, например, аэропортов, недопустимы, подчеркивает Гайзель.

Представитель «зеленых», депутат Европарламента из Германии Свен Гигольд (Sven Giegold) раскритиковал намерения Extinction Rebellion блокировать аэропорт в Лондоне.

Активисты движения Extinction Rebellion также устраивают «мирные акции гражданского сопротивления» в Лондоне, Париже, Мадриде. Амстердаме, Нью-Йорке и других крупных городах. Ожидается, что некоторые протесты могут длиться «не менее недели».