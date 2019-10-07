Белорусские батутисты завоевали две награды на завершившемся в Вальядолиде (Испания) этапе Кубка мира, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской ассоциации гимнастики.

Старт имел квалификационный статус к Олимпийским играм в Токио и собрал 300 спортсменов из 37 стран.

Золото в самом престижном виде программы, индивидуальных прыжках, выиграл Владислав Гончаров. В финале он заработал оценку 61,445 балла и опередил принципиального соперника — Гао Лея из Китая.

В синхронных прыжках бронзу завоевали Иван Литвинович и Никита Фомченко, для которого это был дебют на этапах Кубка мира. Результат белорусов — 50,390 балла. Опередить их смогли лишь конкуренты из Канады и Японии.